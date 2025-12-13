Milan, Gimenez resta un mistero a Milanello: l'attaccante è guarito ma rischia la Supercoppa... Gli aggiornamenti

Milan, il vero protagonista è il caso Gimenez: il messicano adesso è guarito ma rischia la Supercoppa… I dettagli

Il “caso Gimenez” continua a tenere banco a Milanello, avvolto da un alone di incertezza che mette in discussione sia il futuro dell’attaccante sia la sua disponibilità per i prossimi impegni del Milan.

Secondo Gazzetta.it, Santiago Gimenez si è allenato nuovamente a parte nella seduta di ieri, nonostante lo staff medico lo consideri ormai quasi del tutto recuperato dal punto di vista clinico. Una situazione che alimenta interrogativi e malumori.

Un’assenza che fa rumore

Il messicano è fermo da circa un mese e mezzo e il suo prolungato stop, a fronte di valutazioni mediche rassicuranti, sta generando crescente perplessità. Il fatto che continui a lavorare in solitaria, senza unirsi al gruppo, solleva dubbi sulla sua reale condizione e persino sulla sua determinazione a rientrare.

Ripercussioni immediate

La vicenda ha effetti concreti sul presente e sul futuro del club:

Supercoppa Italiana: Gimenez rischia seriamente di non essere convocato per la trasferta in Arabia Saudita, appuntamento cruciale per il Milan che punta al primo trofeo stagionale.

Gimenez rischia seriamente di non essere convocato per la trasferta in Arabia Saudita, appuntamento cruciale per il Milan che punta al primo trofeo stagionale. Mercato di gennaio: L’inattività, unita a un rendimento finora deludente rispetto ai 30 milioni investiti, rafforza l’ipotesi di una sua cessione già nella finestra invernale.

Il Milan guarda avanti

La dirigenza, con Igli Tare e Massimiliano Allegri in prima linea, ha già avviato la ricerca di un nuovo centravanti. Tra i nomi monitorati figurano Lorenzo Lucca, Joshua Zirkzee e Niclas Füllkrug. L’eventuale uscita di Gimenez — ormai un vero e proprio enigma — potrebbe diventare la leva economica necessaria per finanziare l’arrivo di un “numero nove” pronto a guidare l’assalto allo Scudetto.

Il mistero resta fitto, e a Milanello cresce l’urgenza di una svolta.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

