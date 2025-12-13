Milan News
Milan, Gimenez resta un mistero a Milanello: l’attaccante è guarito ma rischia la Supercoppa… Gli aggiornamenti
Milan, il vero protagonista è il caso Gimenez: il messicano adesso è guarito ma rischia la Supercoppa… I dettagli
Il “caso Gimenez” continua a tenere banco a Milanello, avvolto da un alone di incertezza che mette in discussione sia il futuro dell’attaccante sia la sua disponibilità per i prossimi impegni del Milan.
Secondo Gazzetta.it, Santiago Gimenez si è allenato nuovamente a parte nella seduta di ieri, nonostante lo staff medico lo consideri ormai quasi del tutto recuperato dal punto di vista clinico. Una situazione che alimenta interrogativi e malumori.
Un’assenza che fa rumore
Il messicano è fermo da circa un mese e mezzo e il suo prolungato stop, a fronte di valutazioni mediche rassicuranti, sta generando crescente perplessità. Il fatto che continui a lavorare in solitaria, senza unirsi al gruppo, solleva dubbi sulla sua reale condizione e persino sulla sua determinazione a rientrare.
Ripercussioni immediate
La vicenda ha effetti concreti sul presente e sul futuro del club:
- Supercoppa Italiana: Gimenez rischia seriamente di non essere convocato per la trasferta in Arabia Saudita, appuntamento cruciale per il Milan che punta al primo trofeo stagionale.
- Mercato di gennaio: L’inattività, unita a un rendimento finora deludente rispetto ai 30 milioni investiti, rafforza l’ipotesi di una sua cessione già nella finestra invernale.
Il Milan guarda avanti
La dirigenza, con Igli Tare e Massimiliano Allegri in prima linea, ha già avviato la ricerca di un nuovo centravanti. Tra i nomi monitorati figurano Lorenzo Lucca, Joshua Zirkzee e Niclas Füllkrug. L’eventuale uscita di Gimenez — ormai un vero e proprio enigma — potrebbe diventare la leva economica necessaria per finanziare l’arrivo di un “numero nove” pronto a guidare l’assalto allo Scudetto.
Il mistero resta fitto, e a Milanello cresce l’urgenza di una svolta.
