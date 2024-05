STATS - Per Giroud è l'anno migliore, ma c'è ancora un obiettivo

Olivier Giroud è pronto per le sue ultime partite in Italia prima di volare negli Stati Uniti. L’attaccante del Milan vuole ancora stupire

Mancano tre gare di campionato e poi Giroud lascerà l’Italia, dove ha sicuramente vissuto un’esperienza importante. La Gazzetta dello Sport propone un’analisi del suo finale incentrata sui numeri, che costituiranno lo stimolo per un’uscita alla grande: «Il sinistro al volo al Genoa è stato il gol numero 14 in questa Serie A per Olivier Giroud: nella terza e ultima stagione in Italia, il francese ha raggiunto il traguardo della migliore annata in campionato con il Milan (non segnava così tanti gol in campionato dai 16 centri del 2015-16 con l’Arsenal).

L’obiettivo è di arrivare a 50 reti in rossonero (siamo a 48 in 129 presenze): ha tre partite per riuscirci tra Cagliari, Torino e Salernitana. Giroud ha segnato già a tutte e tre: 2 reti ai sardi, 4 al Toro e una ai campani».