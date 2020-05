Milan Ibrahimovic, continua il testa a testa: il messaggio in codice sui social può cambiare ancora le carte in tavola per il rinnovo

Ibra resta, Ibra non resta. La margherita continua a sfogliarsi, ma il tempo stringe. E lo svedese – come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport – con i suoi messaggi social non aiuta di certo la dirigenza.

«Se non ti piace giocare con un vincente allora non giocare…», questo il messaggio in codice sul suo ultimo post. Il Milan, a quanto pare, dovrà prepararsi all’ennesima rivoluzione.