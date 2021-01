Milan, Ibrahimovic vicino al rientro: le ultime dall’allenamento odierno

Si avvicina il rientro di Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante del Milan oggi si è allenato parzialmente in gruppo. Le ultime da Milanello

Zlatan Ibrahimovic si prepara al ritorno in campo. Il centravanti svedese oggi si è allenato parzialmente con il gruppo e potrebbe essere convocato per la gara contro il Torino.

Ibrahimovic ha sostenuto parte della seduta con la squadra e potrebbe anche essere convocato per la gara contro i granata. Non è da scartare anche l’ipotesi però di ulteriore riposo per un ritorno in piena forma in Coppa Italia.

LEGGI I DETTAGLI SU MILANNEWS24