Milan, incontro con l’agente di Suso per il rinnovo: sono due i problemi

Il Milan e gli agenti di Suso si sono incontrati per parlare del rinnovo dell’esterno spagnolo: sono due gli scogli da superare

La priorità in casa Milan si chiama Suso. Lo spagnolo, protagonista di uno splendido inizio di stagione, vuole il rinnovo con la società rossonera e anche oggi c’è stato un incontro a Casa Milan tra Alessandro Lucci, agente di Suso, e la dirigenza milanista. Un faccia a faccia utile per portare avanti il dialogo e presentare le intenzioni del Milan, ovvero eliminare la clausola rescissoria presente nel contratto dell’ex Liverpool. Nell’incontro odierno Leonardo e Maldini hanno confermato la volontà di togliere la clausola rescissoria valida per l’estero da 40 milioni.

Sono, tuttavia, due gli scogli da superare prima di brindare al rinnovo dello spagnolo: il primo è che Suso naturalmente chiederebbe un aumento consistente a fronte della necessità di rimuovere la clausola, ad oggi guadagna 3 milioni e per il Milan in ottica Fair Play Finanziario il discorso stipendi resta delicato. In più, va considerato che diversi club hanno già messo nel mirino Suso da tempo, su tutti il Chelsea di Sarri che è suo grande estimatore dai tempi di Napoli. Lavori in corso in Casa Milan che proseguiranno sulla base di voler arrivare ad un comune accordo.