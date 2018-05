Milan, incontro in corso con il Sassuolo per Politano: le ultime

Il Milan si muove sul mercato, è in corso in queste ore un incontro con la dirigenza del Sassuolo per Matteo Politano

Mese caldissimo in casa Milan. Stasera la finale di Coppa Italia, poi il doppio spareggio europeo contro Atalanta e Fiorentina e infine il mercato. La dirigenza rossonera sta muovendo i primi passi proprio in direzione della prossima sessione estiva del calciomercato. Nessuna trattativa ufficiale ancora avviata, ma i dirigenti rossoneri quest’oggi hanno avuto una prima chiacchierata con Davide Lippi e Luca Pennacchi, agenti di Matteo Politano: uno scambio di informazioni, un primo approccio. Poche ore dopo nello stesso albergo è arrivato anche l’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali, probabile dunque che il Milan abbiamo fatto un sondaggio esplorativo per capire il costo del cartellino e la volontà o meno del club neroverde di cedere Politano.

Ma l’esterno neroverde, piace molto anche al Napoli che è stato molto vicino ad acquistarlo nella scorsa sessione di calciomercato salvo poi ricevere il secco no del giocatore. La dirigenza del Sassuolo ha comunque già aperto, a differenza di quanto avvenuto in passato, alla cessione di Politano che, con ogni probabilità, sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di trattative. Milan e Napoli, il duello per l’attaccante del Sassuolo si infiamma.