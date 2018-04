Gattuso in vista di Milan-Inter: «Gioca Montolivo. Ci giochiamo la Champions»

Tutto pronto per Milan-Inter, recupero della 27^ giornata di Serie A 2017/2018 in programma domani: ecco le parole del tecnico rossonero Gennaro Gattuso alla vigilia

Inter-Milan, in palio la zona Champions League ma non solo. Il derby della Madonnina, in programma domani alle 18.30 allo stadio San Siro di Milano, sarà cruciale nella corsa al quarto posto con i rossoneri a -8, ecco il commento in conferenza stampa del tecnico Gennaro Gattuso: «Nelle ultime due-tre settimane la squadra è cambiata: ha fatto dieci gol e non ne ha subiti. Qualcuno di loro è in grande condizione, affrontiamo una squadra in salute. Anche noi lo siamo e contro la Juventus abbiamo fatto qualcosa di importante. Ci giochiamo molto, abbiamo ancora qualche speranza Champions». Prosegue Ringhio, commentando l’ipotesi di Bonucci regista: «Rispondo sorridendo. In questo momento non possiamo fare esperimenti, quando perdiamo intensità ci allunghiamo e le prendiamo. Per gli esperimenti serve tempo e lavoro quotidiano».

Prosegue il tecnico rossonero, parlando del rinnovo di contratto: «Non è un problema: ora non voglio parlarne. La società mi ha messo a disposizione una squadra competitiva e stiamo lavorando. Al momento la priorità del club è quella di fare punti, non il contratto di Gattuso». Continua Gattuso, parlando della possibile formazione che scenderà in campo: «Biglia out? Domani gioca Montolivo Bonaventura? In tanti lo hanno massacrato, credo che sia un grande calciatore. Forse non sta facendo la fase difensiva al 100% ma ha grande fiducia da parte mia e spero che già da domani possa fare una grande prestazione. L’attaccante? Lo sceglierò in base a ciò che vedo in settimana, alla partita e all’avversario. Andrè Silva con la Juventus ha giocato una grandissima partita, ha fatto solo l’errore del gol sbagliato. Domani farò una cosa diversa per le caratteristiche dell’Inter». Infine una battuta sul confronto con Luciano Spalletti: «Lui è un grande personaggio, non c’è partita: vince 10-0. In questo momento non c’è paragone: domani sarà Milan-Inter, non Gattuso contro Spalletti».