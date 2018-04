Milan-Inter streaming e diretta tv: come vedere il recupero della 27ª giornata

Milan-Inter streaming: le info per Streaming e diretta TV della partita. Fischio d’inizio del recupero della 27ª giornata di Serie A 2017/2018 alle ore 18,30

Milan-Inter streaming: allo stadio ‘Meazza’ di Milano, per il recupero del 27° turno di campionato, va in scena il derby milanese numero 221 della storia, 190esimo in Serie A. I rossoneri di Gattuso, reduci dalla sconfitta in casa della Juventus dopo una lunga striscia positiva, affrontano un’Inter in buono stato di forma (3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 partite). Squadre separate in classifica da 8 punti: Inter a 58 e Milan a 50, entrambe alla ricerca del risultato per l’obiettivo Champions League.

Nella gara d’andata la squadra di Spalletti ebbe la meglio sui rossoneri per 3-2 con una tripletta di Icardi. La partita in programma oggi alle ore 18,30 potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Sport 2 e da Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca in diretta di Milan-Inter sarà trasmessa anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti del derby saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live testuale dalle ore 16,30 con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara. SEGUI QUI LA DIRETTA DI MILAN-INTER

Milan-Inter: probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Radfinha, Perisic; Icardi.