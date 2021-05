Milan, intervento riuscito per Calabaria: il comunicato ufficiale

Ac Milan comunicato ufficiale: Davide Calabria è stato operato. Ecco i tempi di recupero stimati per il terzino rossonero

AC Milan comunica che oggi Davide Calabria è stato operato a Milano per sports hernia. L’intervento, eseguito in videolaparoscopia dal Dr. Giuseppe Sansonetti, alla presenza del medico rossonero Lucio Genesio, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in sei settimane