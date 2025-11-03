Hanno Detto
Milan, Allegri nel post gara: «I primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio. Noi non riuscivamo a giocare». Poi il ricordo di Galeone
Milan, il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri nel post partita della sfida contro la Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni
Ai microfoni di DAZN, subito dopo il successo per 1-0 del Milan contro la Roma, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato così la prestazione della sua squadra. Ecco le sue parole raccolte da Milannews24:
MILAN ROMA – «I primi 35 minuti la Roma meritava assolutamente il vantaggio. Noi non riuscivamo a giocare e abbiamo sbagliato tecnicamente tutto quello che c’era da sbagliare. Eravamo sotto una grande pressione, secondo me bisogna abbassare De Winter o Bartesaghi per far fare più strada a quelli che ci davano pressione. Così non è stato. Poi una volta andati in vantaggio ci siamo disposti meglio in fase difensiva. Nel secondo tempo siamo tornati in campo molto bene, abbiamo avuto occasioni per raddoppiare e non ci siamo riusciti. Poi è ovvio che devi anche difendere, e in area abbiamo difeso discretamente bene: loro grandi occasioni pulite non ne hanno avute a parte i primi 35 minuti».
RICORDO DI GALEONE – «Per me è una giornata triste, ci ha lasciato il mister a cui ero legato anche umanamente dopo 35 anni. Nel 91’ sono arrivato dal Pavia al Pescata. Loro avevano preso Massara e nel pacchetto ci hanno messo anche me. Dopo che sono arrivato lì dopo mezz’ora ho capito che era diverso, mi hanno detto che il trequartista non lo potevo fare e che dovevo fare la mezz’ala. E da lì ho iniziato la mia modesta carriera da giocatore. Mi ha insegnato molto, e nonostante che lui sia passato per un grande attaccante i concetti e i principi della fase difensiva li ho imparati tutti da lui»
