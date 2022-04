Milan Investcorp, tutto in 15 giorni: ultimo derby per Elliott

Milan-Investcorp in 15 giorni: può essere l’ultimo derby di Elliott. La trattativa dovrebbe chiudersi in tempi brevi

Investcorp ha avviato una trattativa esclusiva per acquistare il Milan per 1,1 miliardi di dollari. Ad ufficializzarlo ieri è stata direttamente l’ambasciata del Bahrain nel Regno unito attraverso un tweet. Ad attrarre il fondo Investcorp: una combinazione tecnica e finanziaria che rende il Milan una società virtuosa in campo e fuori.

I tempi sono invece molto più ristretti per quanto riguarda gli sviluppi della trattativa tra i due fondi: restano circa un paio di settimane di esclusiva. Un’operazione che richiederà poco tempo e al termine dei quindici giorni difficilmente verrà preso altro tempo: nessuna proroga, sarà già il dentro o fuori. Il derby di stasera potrebbe essere l’ultimo con Elliott al comando, per poi consegnare il club a Investcorp. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.