Milan, doppio colpo in dirittura d’arrivo: Jashari e Estupinan sempre più vicini

Milan, sempre più vicino il doppio colpo Jashari ed Estupinan: il centrocampista belga salta la supercoppa belga, accordo vicino per l’esterno

Il lieto fine sembra davvero vicino: il Milan è pronto a chiudere due importanti operazioni in entrata con Ardon Jashari e Pervis Estupiñán, entrambi destinati a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista svizzero è ormai a un passo dal vestire la maglia rossonera. Il Bruges ha appena conquistato la Supercoppa belga, ma senza il suo regista, ormai promesso sposo ai rossoneri. Il pressing del club di via Aldo Rossi, unito alla ferma volontà del giocatore, ha sfiancato la resistenza dei belgi. L’investimento complessivo sarà di circa 30 milioni di euro, bonus inclusi, cifra che richiederà il via libera del presidente Scaroni e dell’ad Furlani. Jashari potrebbe raggiungere la squadra già in tournée.

In parallelo, il Milan accelera anche per Estupiñán. Il laterale mancino del Brighton ha già dato il proprio ok a un contratto quadriennale da 2,5 milioni a stagione. Più dell’aspetto economico, a convincerlo è stata l’idea di poter diventare protagonista in un club ambizioso come il Milan. L’offerta dei rossoneri è salita da 12 a 15 milioni (esclusi i bonus), mentre il Brighton ha iniziato ad ammorbidire la propria richiesta iniziale di 23 milioni. Le parti sono sempre più vicine, e l’accordo può arrivare già nei prossimi giorni.

Estupiñán, 27 anni, sarebbe il sostituto naturale di Theo Hernandez, volato in Arabia. Ecuadoriano, con un passato importante nella Liga e 104 presenze in Premier League, ha caratteristiche offensive simili a quelle del francese, con cui condivide anche il percorso formativo in Spagna. Allegri lo aspetta con urgenza: attualmente, l’unico terzino sinistro puro in rosa è il giovane Bartesaghi, con Terracciano adattato nel ruolo.

A destra, invece, la situazione è più affollata: non ci sono novità su Pubill dell’Almeria, ma rimangono in corsa Jimenez, Saelemaekers e lo stesso Tomori, che potrebbe essere adattato. In uscita Emerson Royal, destinato al Besiktas in prestito.