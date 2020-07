Milan Jay-Z, arriva la partnership con la Roc Nation

Il Milan e la Roc Nation, compagnia del noto rapper Jay-Z, hanno trovato un accordo commerciale. Ecco il comunicato:

«AC Milan si unisce a Roc Nation, una delle società leader mondiali dell’intrattenimento, andando a formare una partnership unica, guidata verso innovazione, community, integrità e inclusione. AC Milan si unisce a Roc Nation, una delle società leader mondiali dell’intrattenimento, andando a formare una partnership unica, guidata verso innovazione, community, integrità e inclusione».

Welcome to the Family 🙌 #MilanNation @RocNation pic.twitter.com/Kjf699WU2B

— AC Milan (@acmilan) July 9, 2020