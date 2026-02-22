Milan, Landucci a DAZN sul gol di Troilo: «Si parla sempre di VAR e di arbitri ma non dobbiamo trovare alibi! Ecco dove facciamo fatica»

Milan, Marco Landucci a DAZN ha commentato così la sconfitta contro il Parma e il gol subito da Troilo. Le sue dichiarazioni

Sulla sconfitta: «Abbiamo cercato di fare la partita, stasera non ci è andata bene. Il Parma ha fatto una buona fase difensiva. Bisogna resettare, siamo molto dispiaciuti».

Sul possibile errore dell’arbitro in occasione del gol del Parma: «Si parla sempre di Var, di arbitri, ma non mi sembra giusto commentare di queste cose. L’arbitro ha deciso così, non ci dobbiamo mettere a trovare degli alibi. Ora dobbiamo solo pensare alla prossima partita. Il fallo su Maignan? Quelli sono semi blocchi, è stato messo li apposta. Questo è un momento in cui tutti fanno polemica, andiamo avanti non so se era fallo o se non era fallo. Oggi abbiamo fatto tanto possesso ma non abbiamo segnato, sta tutto lì».

Sulle difficoltà: «Quando troviamo queste squadre molto chiuse facciamo fatica. Ci aspettavamo questo atteggiamento del Parma, abbiamo fatto poco movimenti. Abbiamo fatto un buon secondo tempo ma quando gli altri si chiudono in questo modo facciamo fatica».

