Milan, Laxalt verso l’addio: incontro con un club per chiudere

Diego Laxalt presto potrebbe salutare il Milan. Il terzino, in questa stagione in prestito al Celtic, non rientra nei piani futuri del club milanista.

Nelle prossime ore arriveranno in Italia gli emissari della Dinamo Mosca per chiudere con Paolo Maldini: previsto un incontro a breve a Casa Milan per definire la cessione.