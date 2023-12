Milan, Loftus Cheek: «Oggi sarà dura, sulle condizioni fisiche…»

Le parole di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, nel pre partita della gara contro il Monza. I dettagli

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club nel pre partita della gara contro il Monza.

PAROLE –

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo la sconfitta contro il Dortmund.

PAROLE – «Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo avuto buone occasioni. Loro hanno sfruttato le loro, noi non abbiamo fatto così con le nostre. Non una delle nostre serate migliori. C’erano troppi spazi tra le linee, abbiamo avuto difficoltà. Abbiamo avuto comunque le nostre chance, che non abbiamo sfruttato. Nel calcio conta buttarla dentro. Ora andiamo a dare tutto a Newcastle. Se crediamo nella qualificazione? Sì, dobbiamo farlo. Ma possiamo concentrarci solo sul Newcastle, poi dipende da Dortmund e PSG. Dobbiamo fare la nostra parte e vediamo che succede».