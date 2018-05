Milan, senza l’Europa League è Muriel l’alternativa a Falcao

Il Milan è a caccia di un grande attaccante per la prossima stagione, l’obiettivo è Radamel Falcao, ma senza Europa League si potrebbe puntare su Luis Muriel

Il campionato volge ormai al termine. Con due sole partite da giocare le società cominciano a programmare il mercato per la prossima stagione. E’ il caso del Milan che, dopo la debacle di Coppa Italia con la Juventus, sta cercando disperatamente un attaccante che trovi la porta con continuità. L’obiettivo dichiarato sembra essere Radamel Falcao del Monaco. Tuttavia resta sullo sfondo un altro colombiano: Luis Muriel. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti, i rossoneri dovrebbero rinunciare a El Tigre, in caso di mancata qualificazione alla prossima Europa League.

Ecco dunque che spunta il nome dell’ex Udinese e Sampdoria, ora in forza al Siviglia, per puntellare l’attacco del Diavolo. Muriel è un giocatore che conosce molto bene il campionato italiano. Certo non è un’attaccante di stampo internazionale come Falcao, ma potrebbe sicuramente fare comodo a Rino Gattuso. Vedremo cosa succederà quest’estate, Molto dipenderà dall’andamento delle ultime due giornate di Serie A. Tuttavia la sensazione è che Fassone e Mirabelli stiano lavorando bene per essere pronti a qualsiasi evenienza.