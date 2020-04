Milan, Oddo su Theo Hernandez: «A volte pecca di lucidità»

Massimo Oddo parla di uno dei giocatori più in vista in questa stagione del Milan: le sue dichiarazioni su Theo Hernandez

Massimo Oddo parla di Theo Hernandez. Nella diretta Instagram con Carlo Pellegatti, parla del terzino francese.

ODDO – «Secondo me si tratta di esperienza, di generosità, noi terzini di spinta siamo estremamente generosi. Ci piace correre e fare la fascia, tante volte l’esperienza ti porta ad andare una volta in meno, piuttosto che andare tante volte. Perché facendo tanti chilometri capita di non avere la lucidità giusta per fare un cross. Io spesso forzavo il cross ed era facile sbagliarlo, a discapito però di 2/3 cross determinanti».