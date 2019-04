Milan, alla scoperta della bella Olia: la modella moldava confessa di avere un debole per Giacomo Bonaventura

Tutte brave a tifare Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi, ad appendere in cameretta il poster di Marco Borriello o quello di Fabio Cannavaro, ma provateci anche voi ad avere un debole per Giacomo Bonaventura… Difficile? Per il genere maschile di sicuro, per quello femminile non sapremmo dire. Fatto sta che c’è chi – evidentemente – non resta insensibile al fascino del bel Jack, centrocampista rossonero di corsa e profondità relegato spesso al ruolo di quello buono, ma non buonissimo, ed accostato per la sua somiglianza fisica a Massimiliano Allegri. Tra le tante (o poche) anche qualche presenza femminile decisamente più che apprezzabile, come la bellissima Olia, modella di origini moldave ormai da qualche anno residente a Milano.

Proprio a Milano la bionda, elegante e seducente ragazza dell’Est ha avuto modo di appassionarsi ai colori rossoneri. Dopo aver cominciato il percorso universitario, Olia ha avuto modo di conoscere meglio il bello della vita milanese. Dal suo account Instagram in effetti si nota una certa ricerca dei particolari e dell’insolito. Non c’è insomma da sorprendersi se la milanese di Moldavia abbia alla fine puntato gli occhioni languidi sul buona Giacomino e magari chissà, semiparafrando un noto ritornello di Lucio Battisti, «non sarà una “Bonaventura”».