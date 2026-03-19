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Conference League

Diretta gol Conference League LIVE: Rakow Fiorentina 1-2, viola ai quarti di finale

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

25 minuti ago

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kean

Diretta gol Conference League, segui con noi tutti gli aggiornamenti sugli ottavi di finale di ritorno: in campo anche la Fiorentina contro il Rakow

Scendono in campo per gli ottavi di finale di ritorno di Conference League le squadre europee, in campo anche la Fiorentina di Vanoli, che alle 18.45 sfiderà i polacchi del Rakow per proseguire la marcia verso i quarti ottavi della competizione, dopo il successo per 2 ad 1 nel match d’andata.

Segui con Calcionews24 la Diretta gol delle italiane in Conference League

Rakow Fiorentina 1-0

Mainz Sigma Olomouc 0-0

AEK Atene Celje 0-2

AEK Larnaca Crystal Palace 0-1

Rayo Vallecano Samsunspor

Sparta Praga AZ Alkmaar

Shakhtar Donetsk Lech Poznan

Strasburgo Rijeka

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