Conference League
Diretta gol Conference League LIVE: Rakow Fiorentina 1-2, viola ai quarti di finale
Diretta gol Conference League, segui con noi tutti gli aggiornamenti sugli ottavi di finale di ritorno: in campo anche la Fiorentina contro il Rakow
Scendono in campo per gli ottavi di finale di ritorno di Conference League le squadre europee, in campo anche la Fiorentina di Vanoli, che alle 18.45 sfiderà i polacchi del Rakow per proseguire la marcia verso i quarti ottavi della competizione, dopo il successo per 2 ad 1 nel match d’andata.
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Rakow Fiorentina 1-0
Mainz Sigma Olomouc 0-0
AEK Atene Celje 0-2
AEK Larnaca Crystal Palace 0-1
Rayo Vallecano Samsunspor
Sparta Praga AZ Alkmaar
Shakhtar Donetsk Lech Poznan
Strasburgo Rijeka
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