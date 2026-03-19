Europa League
Diretta gol Europa League LIVE: in campo Roma Bologna
Diretta gol Europa League, segui con noi tutti gli aggiornamenti sulle partite valevoli per gli ottavi di finale di ritorno: in campo Bologna Roma
Scendono in campo per gli ottavi di finale di ritorno di Europa League le squadre europee, in campo la super sfida tutta italiana tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Bologna di Italiano, dopo l’1 a 1 dell’andata al Dall’Ara.
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Midtjylland Nottingham Forest 0-1
Lione Celta Vigo 0-0
Friburgo Genk 2-1
Real Betis Panathinaikos 0-0
Aston Villa Lille
Roma Bologna
Porto Stoccarda
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