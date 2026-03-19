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Europa League

Diretta gol Europa League LIVE: in campo Roma Bologna

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

17 minuti ago

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Mancini Castro

Diretta gol Europa League, segui con noi tutti gli aggiornamenti sulle partite valevoli per gli ottavi di finale di ritorno: in campo Bologna Roma

Scendono in campo per gli ottavi di finale di ritorno di Europa League le squadre europee, in campo la super sfida tutta italiana tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Bologna di Italiano, dopo l’1 a 1 dell’andata al Dall’Ara.

Segui con Calcionews24 la Diretta gol delle italiane in Europa League

Midtjylland Nottingham Forest 0-1

Lione Celta Vigo 0-0

Friburgo Genk 2-1

Real Betis Panathinaikos 0-0

Aston Villa Lille

Roma Bologna

Porto Stoccarda

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