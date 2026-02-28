Milan, Allegri in conferenza: «Potevamo fare qualcosa anche di meglio. E ora si decide la stagione. Da domani inizia la discesa»

Milan, Massimiliano Allegri parla alla vigilia della sfida contro la Cremonese. Ecco le sue dichiarazioni

È un passaggio chiave nella stagione del Milan, e Massimiliano Allegri lo ha sottolineato presentando la delicata trasferta di campionato. In vista della sfida esterna contro la Cremonese, valida per la 27ª giornata di Serie A, il tecnico ha fatto il punto sul momento della squadra e sulle insidie di un confronto che si giocherà nel particolare orario delle 12:30 di domenica.

PAROLE – «A marzo ci siamo arrivati, anche discretamente bene. Potevamo fare qualcosa anche di meglio. E ora si decide la stagione. Marzo, aprile e maggio si decide il campionato, i posti Champions… Da domani inizia la discesa».

2′ SCONFITTA – «Dopo sei mesi che non perdevi tutti abbiamo preso il contraccolpo. Il martedì eravamo un po’ tutti rintronati, mentre mercoledì abbiamo fatto un bell’allenamento. Prima o poi si poteva scivolare, si sperava di no ma è successo. Ora dobbiamo tornare a correre. La Cremonese ha delle qualità, ha fatto un bel campionato. Le ultime tre partite il Milan non ha mai segnato a Cremona: due pareggi 0-0 e una sconfitta. L’ultima vittoria risale al 93/94, l’anno prima con Capello fecero 1-1. Per quanto riguarda il bollettino Gabbia è fuori. Ha ancora questo problema di infiammazione. Speriamo rientri il prima possibile. Loftus-Cheek gli hanno rimesso tutti i denti. Gimenez ha finito tutta la pre-atletizzazione. È in una buona condizione. Può darsi che da questa settimana cominci ad allenarsi con la squadra. È un bel segnale, un bel recupero».

RIMPIANTI – «Questa squadra tutti i giorni viene a Milanello con la voglia di migliorare e di ottenere il massimo. Poi ovviamente ci sono gli avversari. L’Inter sta facendo cose ottime, su 26 partite ne ha vinte 21. I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo. Siamo arrivati a marzo, era l’obiettivo. Ora andiamo partita dopo partita con l’obiettivo di prendere più punti possibili. Poi il 25 maggio vedremo dove saremo arrivari»

ATTACCANTI – «Più che l’affiatamento, tutti e 4 gli attaccanti che ho stanno tutti bene. Domani non so chi far giocare. Domani nell’ultima mezz’ora ci sarà bisogno di chi sarà in panchina. Pulisic è cresciuto fisicamente e mentalmente, tornerà al gol. L’importante è che stanno tutti bene»

