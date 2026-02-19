Milan, parla Scaroni: «Aggiornare la bacheca dei trofei? Porca miseria, certo che voglio! I tempi non sono stati facilissimi ma…»

Milan, Scaroni svela: «Aggiornare la bacheca dei trofei? Porca miseria, certo che voglio! I tempi non sono stati facilissimi ma…»

In occasione dei 23 anni di Fondazione Milan, il presidente Paolo Scaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti, esprimendo profonda gratitudine nei confronti di Silvio Berlusconi e sottolineando il valore del lavoro svolto dalla fondazione. Un impegno che, secondo Scaroni, rappresenta un pilastro importante non solo per il club, ma anche per la comunità che ruota attorno al mondo rossonero.

RICORDI SU BERLUSCONI – «Voi non lo sapete, ma domani è l’anniversario di quando Silvio Berlusconi ha comprato il Milan. È una data importante, una grande percentuale di questi trofei la dobbiamo a lui. Venivo a vedere le partite, purtroppo tutte quelle che volevo perché erano gli anni in cui ero all’ENI e all’ENI, dovete sapere, il weekend lo si passa nei paesi musulmani. Non festeggiano la domenica come noi, ma festeggiano il venerdì, e quindi il weekend purtroppo non ero mai a Milano e non ho visto molte partite in quel periodo. Però le seguivo molto».

L’EREDITÀ DI BERLUSCONI – «È stato un uomo formidabile. Mi compiaccio di vedere che, purtroppo dopo la sua morte, anche i suoi oppositori riconoscono i meriti che ha avuto, perché ha avuto meriti imprenditoriali pazzeschi, meriti sportivi pazzeschi, meriti politici pure. Quante sono le persone nel mondo che possono vantare successi così importanti in tre campi diversi, in un grande paese come l’Italia? L’Italia è un grande paese. Da quel punto di vista Berlusconi è stato un uomo eccezionale».

AGGIORNAMENTO DELLA BACHECA – «Porca miseria, certo che voglio. I tempi non sono stati facilissimi, ma mi sembra che nell’insieme abbiamo preso un percorso positivo».

SU FONDATION MILAN – «A me piace molto utilizzare Fondazione Milan per utilizzare questo grande nome del Club ed intervenire su tanti campi della vita sociale. Oggi è stato un esempio di quello che facciamo. Lanciamo 2-3-4 progetti importanti all’anno, e devo dire con grandi risultati, che da un lato contribuiscono a fare del bene e tra l’altro accrescono la reputazione del nostro Club».