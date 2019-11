Milan, Pioli: «Prestazione pari alla Juve. La classifica preoccupa»

Il tecnico del Milan Pioli analizza la sconfitta subita dai rossoneri all’Allianz Stadium contro la Juventus

Stefano Pioli ha analizzato la partita dell’Allianz Stadium contro la Juventus: «Abbiamo fatto una prestazione all’altezza degli avversari, sono mancati solamente gol e risultato. Un peccato per lo sforzo dei miei ragazzi».

«Abbiamo cercato di chiudere gli spazi per non farli giocare. Ho apprezzato l’intensità, ora serve qualcosa di più che ci permetta di vincere le partite. La classifica non è da Milan e ci preoccupa», ha concluso il tecnico del Milan ai microfoni di Sky Sport.