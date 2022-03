Milan, Pioli prova a incartare l’Inter: le due mosse dell’allenatore rossonero

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Milan Pioli ha studiato due mosse per provare a incartare l’Inter

Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbero due le trappole principali che Pioli avrebbe in serbo per l’Inter in vista del derby di questa sera.

La prima: Krunic trequartista batterà le strade di Brozovic che soffre le cure ravvicinate. La seconda: Messias nel tridente per attaccare e provare a risucchiare Dumfries e Perisic.

