Milan, Poggi fa i complimenti a Leao: «Lui e Calhanoglu sono stati perfetti»

Il record di Paolo Poggi per il gol più veloce nella storia della Serie A è stato battuto da Leao, ieri, contro il Sassuolo: le parole dell’ex Piacenza

Paolo Poggi fa i complimenti a Rafael Leao: ecco le parole dell’ex attaccante ai microfoni di Radio24 nel corso di “Tutti Convocati”.

«Mi stavo chiedendo perchè qualcuno non l’avesse ancora fatto dopo 19 anni, il rosicamento lo tengo per me. Vero che c’è sempre responsabilità della difesa, ma Calhanoglu e Leao hanno fatto dei gesti tecnici perfetti in pochi secondi. Tra Lukaku e Ibra chi mi prenderei per spostare gli equilibri e vincere lo scudetto? Ibra, tutta la vita».