Milan in campo contro la Pro Piacenza: la formazione ufficiale rossonera

Milan-Pro Piacenza: tutto pronto per l’amichevole in famiglia dei rossoneri. Daniel Maldini sfida suo fratello Cristian sotto gli occhi di papà Paolo: ecco tutto le info del match

Milan-Pro Piacenza è l’amichevole in programma oggi per le ore 11.30 presso il centro sportivo rossonero di Milanello: una partita che vale niente più che una sgambata per gli uomini di Gennaro Gattuso durante la sosta internazionale, ma che potrebbe essere molto utile all’allenatore milanista come banco di prova per i giocatori fino a questo momento meno utilizzati nel corso delle prime tre giornate di campionato. La gara avrà però un significato molto particolare anche dal punto di vista simbolico: sarà infatti la prima ufficiosa con i professionisti di Daniel Maldini, giocatore classe 2001 ultimogenito di Paolo (attuale direttore dell’area sportiva rossonera), che sfiderà suo fratello Cristian, ex prodotto del vivaio milanista attualmente in forza proprio con la società di Serie C piacentina.

Non è prevista in tv la trasmissione di Milan-Pro Piacenza, in programma in questo momento: si attendono aggiornamenti direttamente da Milanello circa le ultime novità sostanziali e – soprattutto – circa le azioni più importanti del match. Lo schieramento rossonero iniziale comunque non vedrà ancora in campo dall’inizio il giovane Daniel Maldini. Al contrario Cristian giocherà dal primo minuto con gli emiliani. Qui di seguito le formazioni ufficiali della gara.

MILAN (4-3-3) – Reina; Abate, Musacchio, Simic, Basani; Bakayoko, Biglia, Bertolacci; Castillejo, Higuain, Borini. Allenatore: Gattuso

PRO PIACENZA (3-5-1-1) – Bertozzi; Pasqualoni, C. Maldini, Polverini; Kalombo, Marchesi, Quaini, Sicurella, Zanchi; Nolé; Volpicelli. Allenatore: Giannichedda