Milan, la stagione prossima comincia a metà agosto! Ecco il verdetto per i rossoneri

Milan, la prossima stagione dei rossoneri incomincerà a metà agosto: ecco l’ultimo verdetto negativo per i rossoneri

La vittoria della Fiorentina sull’Udinese nell’ultima giornata di campionato ha avuto un effetto a catena che coinvolge direttamente il Milan. Grazie ai tre punti conquistati, i viola hanno chiuso la Serie A davanti ai rossoneri, relegandoli così all’ottavo posto. Una posizione che, in base al regolamento attuale della Coppa Italia, cambia radicalmente il percorso nella competizione nazionale. Accedono infatti direttamente agli ottavi le prime sette classificate, più la vincitrice della Coppa Italia – in questo caso il Bologna, arrivato nono. Il Milan, quindi, sarà costretto a partire dai turni preliminari nella prossima edizione, quella 2025/26.

Un dettaglio tutt’altro che trascurabile in ottica preparazione estiva. Anche se il calendario ufficiale non è ancora stato pubblicato, si sa che i 32esimi di finale della Coppa Italia saranno collocati a metà agosto, circa una settimana prima dell’inizio del campionato. Questo significa che la squadra rossonera, attualmente guidata da Sergio Conceição ma in attesa di conoscere il tecnico della prossima stagione, dovrà anticipare la ripresa degli allenamenti rispetto a molte concorrenti. Il rischio è quello di compromettere parte della preparazione per il campionato a causa di un inizio più frenetico. Per il Milan sarà dunque fondamentale pianificare con attenzione ogni dettaglio, perché l’ottavo posto di quest’anno non pesa solo in termini simbolici, ma impatta concretamente sul calendario e sulla gestione delle risorse.