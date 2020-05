Milan Rangnick, il manager tedesco vuole incontrare Gazidis di persona

Ralf Rangnick vuole incontrare Ivan Gazidis di persona: come riporta Sky Sport il tedesco pretende di parlare faccia a faccia con l’ad

Ralf Rangnick vuole incontrare personalmente Ivan Gazidis. Questa la pretesa del manager tedesco prima di sciogliere le sue riserve e approdare al Milan. Il faccia a faccia, tuttavia, sarà possibile solo quando riapriranno le frontiere.

Rangnick è un personaggio molto carismatico e vuole trasferire questo carisma al Milan, facendo capire a Gazidis che lui vuole fare l’allenatore-manager. Il tedesco andrebbe al Diavolo solo per allenarlo e per costruire la squadra, scendendo in campo sul mercato e avendo su di sé pieni poteri. Le due parti devono riparlarsi per vedere se sia possibile iniziare questo nuovo ciclo rossonero insieme, un ciclo che ovviamente non vedrebbe le attuali figure dell’area tecnica del Milan: Pioli, Maldini e Massara.