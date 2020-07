Milan, Rangnick smentisce: «Non ho firmato»

Ralf Rangnick, dopo le voci degli ultimi giorni, ha smentito un suo arrivo al Milan

Ralf Rangnick nuovo allenatore e direttore sportivo del Milan? Non per il manager tedesco che, in una breve intervista ai microfoni di Sport1, ha dichiarato: «Se ho firmato con i rossoneri? No».

Le parole di Rangnick, però, potrebbero essere indirizzate in una direzione: quella di non destabilizzare l’ambiente Milan in attesa della conclusione dell’attuale annata, con i rossoneri in lotta per un piazzamento in Europa League.