Milan, Modric come Ibrahimovic! Il croato eguaglia l’ex attaccante nella speciale classifica: i dettagli

Milan, Modric raggiunge Ibrahimovic: il croato eguaglia lo svedese in una speciale classifica.

Luka Modric continua a riscrivere i confini della longevità nel calcio d’élite. A 40 anni, il centrocampista croato resta un punto di riferimento assoluto, come dimostrato dall’assist per De Winter nel recente Roma–Milan terminato 1-1. Un gesto tecnico che conferma, ancora una volta, la sua capacità di incidere ai massimi livelli nonostante l’età.

Modric è oggi il giocatore più anziano dei cinque principali campionati europei ad aver servito tre assist in questa stagione, un dato che certifica la sua influenza costante e la sua visione di gioco immutata. Non solo: entra anche in un club ristrettissimo della Serie A. Dal 2004/2005, infatti, è soltanto il secondo calciatore capace di firmare almeno due assist dopo aver compiuto 40 anni. L’unico precedente è Zlatan Ibrahimovic, che nel 2021/2022 arrivò a quota tre. Un traguardo che mette Modric accanto allo svedese in una speciale élite di longevità e rendimento.

La sua storia, però, non sembra destinata a fermarsi. Con esperienza, intelligenza tattica e una qualità tecnica fuori dal comune, Modric continua a sfidare il tempo e a stabilire nuovi standard. In un calcio sempre più fisico e veloce, il croato resta un esempio di professionalità e dedizione, dimostrando che il talento, quando è autentico, può brillare ben oltre le barriere anagrafiche

