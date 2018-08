Milan-Roma, primo derby Made in USA in Serie A

Milan-Roma di domani sera sarà una sfida storica. Si sfidano due grandi club di proprietà americana

C’è sempre una prima volta! Milan–Roma, big match in programma domani sera a San Siro alle ore 20.30 e valido per la terza giornata di Serie A, porterà a sfidarsi, per la prima volta, due club di proprietà americana. Una sfida nella sfida dal sapore particolare per il Fondo Elliott e per il Raptor Group del presidente James Pallotta. Da una parte Paul Singer (822° tra gli uomini più ricchi del mondo, con un patrimonio stimato di 2,8 miliardi di dollari), dall’altra James Pallotta, 32° tra gli imprenditori più ricchi del Massachussetts.

Pallotta e Singer sono amici da anni e quando lo scorso anno attaccò la presidenza cinese rossonera lo fece anche in base alle informazioni in suo possesso provenienti proprio dal Fondo Elliott. «Singer vuole riportare il Milan ai suoi livelli, abbiamo parlato di Serie A e di altro. Lavoreremo fianco a fianco per il bene del campionato. Lui può “rubarmi” sei anni di errori e cose come “di chi ti puoi fidare e di chi no”. Con il Milan lavoreremo insieme per riportare la Serie A ad un livello migliore» aveva detto in estate il presidente della Roma. Il primo derby americano in A è servito.