Hanno Detto
Milan, parla Scaroni: «Messaggio per i tifosi rossoneri? Di sostenerci sempre. Su Var e cambio regolamento…»
Milan, Scaroni svela: «Messaggio per i tifosi rossoneri? Di sostenerci sempre. Su Var e cambio regolamento…». Le parole
In una Milano già immersa nell’atmosfera dei Giochi Olimpici Invernali 2026, il presidente del Milan Paolo Scaroni è arrivato questa mattina alla Triennale, sede d’eccezione di Casa Italia.
Il dirigente rossonero figura tra i protagonisti di “Your Next Milano 2026”, il summit dedicato alla competitività del territorio che riunisce attorno allo stesso tavolo il sindaco Sala, il governatore Fontana e il presidente dell’Inter Beppe Marotta.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
PAROLE – «Sì, è stato accolto molto bene. VAR e cambio del regolamento? Non lo so, di tutte queste cose non parlo. Messaggio per i tifosi del Milan? Certo, di sostenerci sempre».