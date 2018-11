Milan sempre in vantaggio negli ultimi 5 incontri casalinghi. Juve miglior difesa esterna

Milan sempre in vantaggio negli ultimi cinque match al San Siro e senza mai sconfitta. Juventus, miglior difesa esterna

Chiede strada il Milan di Gattuso che fra le mura dello Stadio San Siro non conosce sconfitta. Mai i rossoneri hanno perso una partita casalinga sin dall’avvio di stagione: una vittoria, un pari e poi ancora tre vittorie. Il Milan, rivitalizzato da due vittorie di fila dopo il ko nel derby, cerca i tre punti per sorpassare la Lazio e centrare il quarto successo consecutivo generale.

Dinnanzi si presenta una Juventus tritatutto, intenzionata a vincere per allungare sul Napoli e mettere le mani sulla terza vittoria di fila dopo il pareggio di Genoa. I bianconeri, come il Milan al San Siro, non conoscono fuoricasa il significato della parola disfatta. La Juve, infatti, ha vinto tutti gli incontri lontano dallo Juventus Stadium e può vantare anche della miglior difesa esterna del campionato con soli 4 reti subite.

Emerge però un dato interessante dalla parte del Milan. I rossoneri negli ultimi cinque match casalinghi sono andati sempre in vantaggio, ad opera di Suso, Cutrone, Kessie e due volte Higuain.

31.10.2018, Milan-Genoa: 4’ Suso

28.10.2018, Milan-Sampdoria: 17’ Cutrone

07.10.2018, Milan-Chievo: 27’ Higuain

23.09.2018, Milan-Atalanta: 2’ Higuain

31.08.2018, Milan-Roma: 40’ Kessie