Out Caldara, il Milan piomba su Rodrigo Caio: l’affare è possibile

Milan: Rodrigo Caio possibile sostituto dell’infortunio Mattia Caldara per la difesa. Contatti tra Leonardo ed il San Paolo per il difensore brasiliano valutano 15 milioni di euro

Con l’infortunio di Mattia Caldara che promette di andare piuttosto per le lunghe, in vista del mercato di gennaio dovrebbe essere scontato un ritorno del Milan sul mercato per rinforzare il reparto difensivo con un nuovo innesto. Al di là della suggestione Thiago Silva, c’è un altro nome probabilmente al momento più accessibile in casa rossonera: quello dell’altro brasiliano Rodrigo Caio del San Paolo. Caio, già accostato ai rossoneri in passato, è uno dei tanti calciatori verdeoro seguiti da Leonardo: il suo contratto con la squadra paulista è in scadenza nel 2021, ma si lavora ormai già da mesi per l’approdo nel calcio europeo.

Su Caio infatti, fino a pochi giorni fa, pareva alquanto agguerrita la concorrenza di Valencia e Zenit San Pietroburgo, ma l’intervento milanista potrebbe sconvolgere nuovamente le carte. La valutazione dell’erede di Thiago Silva è di circa 15 milioni di euro al momento, mentre a favorire l’ipotesi rossonera rispetto a tutte le altre sono proprio gli ottimi rapporti che lo stesso Leonardo intratterebbe con la dirigenza del San Paolo (squadra in cui ha anche giocato a più riprese in passato). Particolare da non sottovalutare, il doppio passaporto di Caio (che vanta pure nazionalità italiana), che gli permetterebbe di non occupare alcuno slot riservato agli extracomunitari in casa Milan (del resto, già l’acquisto di Paquetà del Flamengo per gennaio andrà a colmare i posti disponibili).