Milan su Veretout: ecco le richieste di Fiorentina e procuratore

Milan su Veretout: i dirigenti rossoneri ieri hanno incontrato in sede il procuratore del giocatore. Ecco cosa è emerso

Il calciomercato del Milan è già entrato nel vivo, questa mattina fissate le visite mediche di Krunic, ma in attesa di ufficializzare l’arrivo di Marco Giampaolo si lavora sui colpi in entrata. Nella giornata di ieri Mario Giuffredi ha incontrato Boban e Maldini negli uffici di Casa Milan, il trio ha parlato di diversi elementi sotto la procura dell’agente italiano tra cui Jordan Veretout seguito anche da Napoli e Inter.

La valutazione che la Fiorentina ha dato di Veretout è di circa 25 milioni di euro, una cifra accessibile per il Milan se favorita dall’utilizzo di contropartite tecniche atte a diminuirne il prezzo. Molto più semplice invece raggiungere l’accordo con il giocatore che ha attualmente un contratto in scadenza con il club gigliato nel 2021 e uno stipendio da 1,3 milioni di euro a stagione. Tra gli altri giocatori sotto la procura di Giuffredi ci sono Mario Rui, in uscita dal Napoli e Andrea Conti.