Milan, senti Tite: «Paquetà? Vede calcio come Neymar e Coutinho»

Il c.t. della Seleçao Tite ha parlato del futuro giocatore del Milan Lucas Paquetà, facendo sognare i tifosi rossoneri

Non è un momento semplicissimo per il Milan. La valanga di infortunati ha stravolto i rossoneri che non potranno contare fino a gennaio su un gran numero di giocatori. Per questo, la sessione invernale sarà fondamentale per mettere a posto qualche reparto. Sicuro dell’arrivo a Milano sarà il giovane brasiliano Lucas Paquetà, trequartista del Flamengo.

Sulla giovane stella ha rilasciato qualche commento il c.t. del Brasile Tite: «Paquetá pensa calcio alla stessa maniera di Neymar e Coutinho. Quando abbiamo giocato contro El Salvador, ha mostrato una serie di scambi con Neymar, praticamente senza averlo mai visto e senza aver mai giocato insieme, si trovavano a occhi chiusi. La mia è un’analisi qualitativa, quando un giocatore di spalle intuisce il movimento del compagno e fa qualcosa di conseguenza, è già molto avanti. Secondo me il suo ruolo è quello di centrocampista offensivo oppure di attaccante in un tridente. Può giocare anche alle spalle di una punta in un 4-2-3-1. Non dimentichiamo che è molto forte di testa ed è bravissimo nei tempi di inserimento nell’area avversaria, anche sulle palle alte».