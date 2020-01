Milan-Udinese streaming e probabili formazioni: dove vederla

Milan-Udinese: i rossoneri di Pioli sfidano in casa l’Udinese di Gotti nel lunch match della 20ª giornata di Serie A

La domenica della 20ª giornata di Serie A si apre con il lunch match fra il Milan di Stefano Pioli e l’Udinese di Luca Gotti. I rossoneri sono noni in classifica con il Verona a 25 punti, mentre i friulani si trovano un gradino più in basso a quota 24 all’11° posto. Sarà la prima da titolare per Ibrahimovic a San Siro. Milan-Udinese: la partita si giocherà domenica 19 gennaio 2020 alle ore 12.30 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Milan-Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Milan-Udinese sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Il pre-partita di Milan-Udnese su DAZN vedrà protagonisti Diletta Leotta e Federico Balzaretti. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Roberto Cravero.



Milan-Udinese, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 19 gennaio 2020

Fischio d’inizio: ore 12.30

Stadio: Giuseppe Meazza (Milan)

Dove vederla in streaming: Segui live Milan-Udinese solo su DAZN

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino



Le probabili formazioni

MILAN – Pioli confermerà il 4-4-2 come modulo base e riproporrà in attacco il tandem composto da Ibrahimovic e Rafael Leão. A centrocampo è duello sulla fascia destra fra Castillejo e Bonaventura, ma l’ex atalantino potrebbe essere impiegato a sinistra al posto dell’acciaccato Calhanoglu. In mezzo Kessié accanto a Bennacer. Dietro Kjaer potrebbe rivelare Musacchio, infortunato, mentre i terzini saranno Conti e Theo Hernández. Fra i pali dovrebbe esserci Gianluigi Donnarumma.

UDINESE – Gotti schiererà i friulani con il 3-5-2. In attacco Lasagna è favorito su Nestorovski per far coppia con Okaka. In mediana conferma in regia per Mandragora, con Fofana e De Paul mezzali e Stryger Larsen e Sema sulle due fasce. Dietro è possibile che il tecnico bianconero dia fiducia a Rodrigo Becão nella linea a tre con Troost-Ekong e Nuytinck. In porta ci sarà l’argentino Musso.



MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rafael Leão. All. Pioli



UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti



Leggi anche: GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA