L’ex ct della Nazionale, Giampiero Ventura, ha parlato della situazione di Gattuso al Milan, supportando l’idea di proseguire col tecnico calabrese nonostante il periodo magro di risultati

Milan nelle zone basse della classifica e reduce da un periodo poco brillante. Dopo tre pareggi consecutivi in campionato e la risicata vittoria in Europa League contro il Dudelange, l’allenatore Gennaro Gattuso è diventato inevitabilmente bersaglio di critiche. Sul momento rossonero, è arrivata anche l’opinione di Giampiero Ventura, che ha preso le parti dell’allenatore: «Se scegli un allenatore devi dargli tempo per esprimere le sue idee – ha dichiarato l’ex ct della Nazionale a RMC Sport – Non so se ci sono altri problemi, ma un club deve considerare le sue scelte. Dopo quattro partite è esagerato interrogarsi su Gattuso, è un concetto che vale per tutti gli allenatori».