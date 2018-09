Il Milan non ha iniziato al meglio la stagione raccogliendo solo sei punti nelle prime cinque gare di campionato: Gattuso in bilico, ma c’è la fiducia di Elliott

Il Milan, reduce dal pareggio in trasferta contro l’Empoli, non naviga in buone acque. Quello raccolto allo Stadio Castellani per i rossoneri, che devono recuperare la gara contro il Genoa, è il sesto punto stagionale in cinque gare disputate in Serie A. Un dato che preoccupa il club che deve rimettersi subito in carreggiata per evitare la possibilità di non conquistare la qualificazione alle coppe europee. A rischiare adesso è il tecnico Gennaro Gattuso che aveva preso le redini della squadra 10 mesi fa quando la società aveva deciso di rimpiazzare Vincenzo Montella –dopo alcune sconfitte pesanti subite dalla squadra-.

L’allenatore romano era stato esonerato all’avvio della seconda stagione in rossonero che comunque era cominciata abbastanza bene. Nelle prime cinque partite dello scorso campionato, difatti, il Milan di Montella aveva conquistato 12 punti sui 15 disponibili rimediando una sola sconfitta per 4-1 in casa della Lazio, ma trionfando contro Crotone, Cagliari, Udinese e Spal. Inoltre i rossoneri avevano già messo a segno 12 gol subendone 6. L’avvio del mister calabrese, invece, è sicuramente più preoccupante 6 punti frutto di 3 pareggi 1 sconfitta ed una vittoria, con 8 reti all’attivo ed altrettante al passivo. I prossimi impegni in campionato potrebbero essere decisivi, dunque, non solo per il club ma anche per il tecnico Gattuso.

L’attuale allenatore rossonero, comunque, sembra godere della fiducia della società. Oggi pomeriggio, a Milanello, hanno fatto visita alla squadra Paul Singer e il figlio Gordon, gestori del fondo Elliott proprietario della società. Come riporta l’Ansa, erano presenti anche il presidente Paolo Scaroni, i dirigenti Leonardo e Maldini e altri membri del CdA. Motivo della visita: semplice vicinanza alla squadra dopo il deludente pareggio di Empoli; i dirigenti, come riportato, hanno tenuto un breve discorso di supporto alla squadra, ricordando gli obiettivi stagionali e rimarcando la necessità di continuare a lavorare duramente.