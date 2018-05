Milan-Verona, i convocati di Gattuso: torna Romagnoli, c’è Zapata

Sono 24 i giocatori convocati da Rino Gattuso per la sfida interna contro il Verona: ritorna Alessio Romagnoli e Cristian Zapata

Al termine dell’allenamento di rifinitura a Milanello, Gennaro Gattuso ha diramato l’elenco dei 24 rossoneri convocati per Milan-Verona, 36° giornata di campionato in programma sabato 5 maggio alle 18.00 a San Siro. Torna dopo l’infortunio Romagnoli, presente anche Cristian Zapata nonostante l’impegno famigliare che l’ha costretto a volare in Colombia. Spicca anche la presenza di Torrasi, giovane promessa rossonera della Primavera.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Torrasi (57)

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.