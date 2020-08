Milan, visite mediche in corso per Emil Roback

Sono iniziate questa mattina le visite mediche per Emil Roback, che si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan

Emil Roback ha iniziato le visite mediche che lo porteranno a diventare un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante che arriva dall’Hammarby di Ibrahimovic si è presentato alle 7.30, puntuale, per effettuare tutti i test atletici del caso.

Come detto, il classe 2003 arriva al Milan dall’Hammarby per una cifra intorno al milione e mezzo di euro. Un’operazione in prospettiva che andrà però a rinforzare sin da subito la Primavera rossonera