Milan, Wilshere ad un passo dal rinnovo con l’Arsenal

Wilshere, da tempo nel mirino del Milan, rinnoverà a breve il suo contratto in scadenza con l’Arsenal

La Serie A è terminata e ha dato i suoi verdetti, decretando per la settima volta consecutiva la Juventus Campione d’Italia. Tra pochi giorni comincia ufficialmente la sessione estiva di calciomercato, dando così modo ai diversi club europei di rinforzare, puntellare o rivoluzionare i propri organici. In casa Milan è stata centrata la qualificazione diretta in Europa League passando ai gironi, anche se il sesto posto finale non era certo l’obiettivo che si erano prefissati l’ad Marco Fassone e il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. L’allenatore Rino Gattuso ha già fatto diversi nomi alla dirigenza rossonera per rinforzare la rosa che ha a disposizione e uno di questi nomi è Jack Wilshere.

Il calciatore originario di Stevenage ha infatti il contratto che scade a giugno di quest’anno, rappresentando un parametro zero di valore assoluto. Ma c’è un’ostacolo: secondo recenti indiscrezioni provenienti dai media inglesi (a riportarlo è il ‘Daily Mirror’) Wilshere rinnoverà con l’Arsenal, squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta. Il 26enne inglese, prodotto del settore giovanile dei ‘Gunners’, ha già rifiutato offerte dell’Everton e del Wolverhampton, decidendo di continuare la carriera nel club londinese. In Italia il giocatore era particolarmente apprezzato sia dal Milan e dalla Juventus.