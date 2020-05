Milenkovic: «Ammiro Chiellini, è un esempio dentro e fuori dal campo»

Nikola Milenkovic ha parlato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le parole del difensore serbo

MODELLI – «Oltre Vidic ammiro Chiellini. Un esempio sia in campo che fuori. Un vero leader».

CHIESA – «Molto forte, giovane e già nel giro della Nazionale. La sua capacità di strappare in velocità è incredibile. Difficile da marcare: ha velocità, fisico, tecnica».

SCUDETTO – «Fino allo stop era un torneo equilibrato, ora ci saranno molte incognite. La Juventus ha campioni assoluti, non mi sorprende in vetta. La Lazio invece ha trovato una continuità impressionante con un attacco fortissimo ed un centrocampo strepitoso guidato da Milinkovic-Savic che sta facendo vedere tutto il suo talento. L’Inter al momento è un po’ più staccata ma ha tutte le possibilità per recuperare. Non dimentichiamo che è guidata da un grande allenatore come Conte».

VLAHOVIC – «Dusan ha una grande mentalità, deve continuare così e sono sicuro che otterrà grandissime soddisfazioni, non dimentichiamo che è un 2000, è un ta- lento, ma può e deve migliorare ancora e lui lo sa».

COMMISSO – «È una persona eccezionale. Sin dal suo arrivo ha mostrato tutto il suo entusiasmo e l’attaccamento per la Fiorentina e la città di Firenze. Ha subito dato il via per il nuovo centro sportivo, che sarà il più grande d’Italia, ha investito molto nel mercato di gennaio, ce la sta mettendo tutta per poter costruire uno stadio nuovo e moderno. Questo dimostra la sua serietà e la sua ambizione».