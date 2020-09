Si sta complicando l’affare che porterà Arkadiusz Milik alla Roma ed Edin Dzeko alla Juve: entrambe le operazioni sono in bilico

Importanti novità da registrare nell’affare che potrebbe portare Arkadiusz Milik alla Roma ed Edin Dzeko alla Juve. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il protrarsi della chiusura dell’operazione ha creato nervosismo in ambiente giallorosso.

Fonseca avrebbe già voluto averlo a disposizione contro il Verona, e in questo senso avrebbe accolto con qualche riserva gli esiti delle visite mediche dell’attaccante del Napoli in Svizzera nella giornata di ieri. Se la situazione non si dovesse sbloccare nelle prossime 48 ore c’è il rischio che non si chiudano entrambe le operazioni, e questo complicherebbe di molto i piani non solo della Roma ma anche della Juventus che ormai aspetta Dzeko.