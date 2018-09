Milik avvisa la Juve: «Sarà la partita dell’anno. Vogliamo lo Scudetto»

L’attaccante del Napoli, Arek Milik, ha parlato della vittoria sul Parma e ha lanciato la sfida alla Juventus

Due gol e vittoria. Arek Milik ha ritrovato una maglia da titolare e ha trovato la via del gol, realizzando una doppietta nel 3-0 sul Parma. L’attaccante del Napoli ha parlato dopo la gara, proiettandosi già verso la sfida alla Juventus: «Era importante vincere contro il Parma per arrivare bene a sabato. Dunque, siamo felici e lo sono io in modo particolare per la doppietta. Già da questo momento, però, è tempo di pensare alla Juve. Sarà la partita dell’anno».

Il Napoli nella passata stagione vinse lo scontro diretto con i bianconeri grazie al gol di Koulibaly e gli azzurri naturalmente sperano di ripetere l’exploit della passata stagione: «Loro sono una squadra fortissima, ma nella passata stagione li abbiamo battuti e andiamo lì per ripeterci. Sto giocando tanto e questo per me è importante perché debbo mettere minuti nelle gambe. Quando ti sei rotto due crociati non puoi che migliorare attraverso appunto un impiego costante. Inoltre, sono in un gruppo forte e in una squadra che gioca bene. Questo facilita il compito mio e di noi attaccanti. La strada è lunga, ma noi vogliamo vincere lo scudetto».