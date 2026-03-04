Connect with us
Juve, Milik sul rientro in gruppo: «A volte il percorso è più difficile, ma è in quei momenti che impari ad apprezzare di più ciò che hai»

Juve, il messaggio di Milik dopo il rientro in gruppo: «A volte il percorso è più difficile, ma è proprio in quei momenti che…»

Il rientro in gruppo di Arkadiusz Milik non rappresenta soltanto una buona notizia per la Juventus, ma il punto d’arrivo di un percorso lungo e sofferto. Dopo mesi lontano dal campo, l’attaccante polacco è tornato ad allenarsi con i compagni alla Continassa e ha affidato ai social un messaggio carico di emozione e gratitudine. Per lui, la seduta odierna ha segnato la fine di un vero e proprio “calvario” iniziato nel maggio 2024.

Nel suo messaggio Milik ha voluto condividere la propria resilienza con i tifosi, spiegando come la lunga assenza lo abbia portato a riscoprire il valore delle piccole gioie quotidiane e la forza che nasce dalla pazienza e dalla determinazione.

PAROLE – «A volte il percorso è più difficile, ma è proprio in quei momenti che impari ad apprezzare di più ciò che hai. Gli allenamenti con la squadra, i momenti con la mia famiglia e la possibilità di fare ciò che amo. Sono grato per le persone che ho intorno e per essere tornato in campo. Grazie anche per tutti gli auguri di compleanno e per il vostro supporto».

Il rientro del polacco restituisce a Luciano Spalletti un’opzione d’esperienza in un attacco che finora ha faticato a trovare continuità. Con la squadra proiettata verso la sfida contro il Pisa, Milik diventa un vero e proprio “nuovo acquisto”, una risorsa emotiva e tecnica che può rivelarsi decisiva nella corsa a blindare la zona Champions.

