Milinkovic e Marusic nel mirino del Psg: pronta la super offerta

Milinkovic e Marusic sono finiti nel mirino del Psg: il club francese è pronto ad una super offerta per i due biancocelesti

Gli occhi del Psg sulla Serie A. Non solo Paulo Dybala è finito nel mirino della squadra francese: anche Milinkovic e Marusic piacciono molto al club allenato da Tuchel. A Leonardo piacciono molto i due centrocampisti della Lazio, e come spiega L’Equipe sarebbe pronta una super offerta.

La volontà di Lotito, nel frattempo, sembra chiara: il presidente non vuole vendere il Sergente per meno di 100 milioni. Come spiega inoltre Tuttosport, la società sarebbe pronta ad estendere il contratto del serbo fino al 2024.