La Juventus insiste per Milinkovic-Savic. Contatti mai interrotti con gli intermediari. Il centrocampista pronto al rinnovo, poi l’addio

Rinnovo e poi addio? Dovrebbero essere queste le prossime due mosse di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio non ha forzato la mano per lasciare il club di Lotito in estate e riceverà presto l’aumento dell’ingaggio. Tante le offerte pervenute per il gigante serbo ma nessuna ha soddisfatto il presidente laziale che chiedeva più di 120 milioni di euro per lasciar andare il suo gioiello. SMS continua ad avere mercato e secondo Tuttosport è pronto a rinnovare con la Lazio…per la Juve!

I bianconeri non hanno mai smesso di seguirlo e continueranno a monitorarlo. Sempre vivi infatti i rapporti con gli intermediari del centrocampista laziale (c’è di mezzo il solito Jorge Mendes, procuratore fra gli altri di Cristiano Ronaldo e Cancelo). I bianconeri lo aspettano fra un anno ma l’affare non è scontato perché, come già accaduto, sarà battaglia per strapparlo alla Lazio e alla concorrenza. Le inglesi, ma anche PSG e Real Madrid restano alla finestra per Sergej Milinkovic-Savic. La Juve rimane vigile sul Sergente ma non dimentica Paul Pogba del Manchester United e Adrien Rabiot del PSG: la prossima campagna acquisti potrebbe ruotare su questi tre nomi.