Milinkovic Savic Lazio, il futuro del serbo può cambiare: gli scenari

Milinkovic è il trascinatore della Lazio, ma il suo futuro è ancora tutto da discutere: ecco i possibili scenari per il centrocampista

Milinkovic è il trascinatore della Lazio. Oggi ci si aspetta tanto dal serbo, che tra l’altro non ha mai segnato contro il Milan.

A far discutere però è soprattutto il suo futuro. Come riportato da Il Tempo, quest’estate la società e Kezman potrebbero fare il punto della situazione. L’accordo tra l’agente e il club stabilirebbe che, davanti a un’offerta top e da almeno 70 milioni, la cessione sarebbe possibile. In alternativa però potrebbe parlarsi di rinnovo, con un contratto in scadenza nel 2024.